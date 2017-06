Luis Enríquez

Josepo

¿Por qué un medio de comunicación en España ha de identificarse necesariamente con una tendencia ideológica concreta, o incluso con un partido¿? ¿Es cosa de los editores o es que los lectores lo demandan?



Nuestros periódicos se dirigen a una población local. No estamos orientados en un sentido o en otro, nos dirigimos a toda la población. Es más una característica de la prensa nacional. Los periódicos deben defender ideas no personas, podemos defender las instituciones pero podemos criticar a las personas que están en estas instituciones. Tomar partido no está mal pero no cuando eso sea indiscriminado. Eso sí sería una traición al lector. Tenemos que llevar la reflexión a la cabeza del lector, aunque eso le incomode.